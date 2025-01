Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Einbruch in Bäckerei

Ulm (ots)

Als am Sonntagmorgen die erste Mitarbeiterin mit der Arbeit in der Backstube beginnen wollte, stellte sie ein offenes Fenster fest. Die Polizei fuhr gleich an und durchsuchte das Gebäude. Der Einbrecher hatte bereits das Weite gesucht. Im Gebäude wurden Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. An einem Tresor ist der Einbrecher gescheitert. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Beute hat es vermutlich nicht gegeben. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen übernommen und die Kriminalpolizei Spuren gesichert.

