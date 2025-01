Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Heckscheibe eingeschlagen und Auto geraubt

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger in der Straße Im Winkel. Als er kurz anhalten musste, wurde er von einem Fußgänger angesprochen. Dies ignorierte er und fuhr weiter. Der Fußgänger warf daraufhin von hinten einen Stein in die Heckscheibe. Der Autofahrer stellte ihn zur Rede. Er wurde von dem aggressiven Mann geschlagen und überwältigt. Der Mann stieg ins Auto und fuhr davon. Während die Polizei noch nach dem Auto fahndete, kehrte dieser wieder an den Tatort zurück. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird u.a. wegen einer Raubstraftat ermittelt.

