An Silvester erlitt ein 23-Jähriger bei einer Explosion in Ulm-Donaustetten schwere Verletzungen.

Wie der Polizei am Dienstag bekannt wurde, feierten mehrere Personen die Silvesternacht in einem Jugendraum in der Riedlenstraße. Gegen 1 Uhr erlitt ein 23-Jähriger durch die Explosion eines Böllers schwere Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Der Polizeiposten Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Betroffene wohl einen frei käuflichen, jedoch erlaubnispflichtigen Feuerwerkskörper gezündet haben, ohne eine entsprechende Erlaubnis dafür zu besitzen.

