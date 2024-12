Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Norma-Parkplatz

Baumholder, Kuseler Straße (ots)

Am heutigen Montag, 09.12.2024 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma- Marktes in der Kuseler Strasse in Baumholder eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen parkte ein dunkelblauer PKW, vermutlich SUV aus einer Parklücke aus und touchierte dabei den neben ihn parkenden silbernen PKW. Bei dem Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeuges soll es sich um eine ca. 70 bis 80 Jahre alte männliche Person gehandelt haben. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeidienststelle in Baumholder unter der Rufnummer 06783-9910 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell