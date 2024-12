Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024 kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Bahnhof" in Birkenfeld. Hierbei wurde ein schwarzer BMW, der auf den Parkflächen gegenüber des "Big Centers" abgestellt wurde, von einem ausparkenden, bislang unbekannten PKW auf der Beifahrerseite touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

