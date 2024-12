POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Birkenfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 04. Dezember 2024, ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Königsberger Straße 6 in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz direkt an der Straße die Beifahrerseite eines dort abgestellten schwarzen KIA. Zeugen, die ...

