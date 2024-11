POL-OE: Auffahrunfall mit Leichtkraftrad und PKW

Attendorn (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (01.11.2024) und Sonntag (03.11.2024) brachen Unbekannte in einen Betrieb in "Siemensstraße" ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter Kupferspulen im Wert von mehreren hundert Euro und richteten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich an. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 ...

