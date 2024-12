Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Königsberger Straße von Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 04. Dezember 2024, ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Königsberger Straße 6 in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz direkt an der Straße die Beifahrerseite eines dort abgestellten schwarzen KIA.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

