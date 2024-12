Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aktueller Einbruchsdiebstahl in Kfz-Zulieferbetrieb

Idar-Oberstein (ots)

Aktuell ist ein Einbruchsdiebstahl in polizeilicher Bearbeitung. Mindestens zwei Täter begaben sich gegen 05.45 Uhr auf das Gelände eines Kfz-Zulieferbetriebes in der Langenfelder Straße und entwendeten mehrere Kfz-Teile. Die Täter sind zu Fuß flüchtig. Eine konkrete Beschreibung der Personen liegt nicht vor. Die Polizei Idar-Oberstein bittet darum, keine Anhalter in diesem Bereich mitzunehmen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell