Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht zwischen Reinsfeld und Holzerath

Trier (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2024, gg. 17.50 Uhr, kam es auf der Strecke L 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr ein Pkw-Fahrer die L 146 aus Reinsfeld kommend in FR Holzerath, als ihm ein Pkw entgegenkam, welcher sich zu weit links auf seinem Fahrstreifen befand. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der verursachende Pkw verlangsamte kurz die Fahrt und beging danach Unfallflucht in FR Reinsfeld. Am Unfallort blieb ein Teil des Außenspiegels des Unfallverursachers zurück. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen BMW 1 er gehandelt haben dürfte. Hinweise zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeuges/Fahrzeugführers richten sie bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.

