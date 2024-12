Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllentsorgung

Verbrennen von Abfall

Hinzert (ots)

Am 04.12.2024 wurde der Polizei in Hermeskeil mitgeteilt, dass auf einer Grünfläche in der Nähe der Ortslage Hinzert eine ca. 5x5 Meter große Fläche mit illegal entsorgtem und verbranntem Abfall aufgefunden wurde. Die Fläche grenzt an einen zwischen der Ortslage Hinzert und der Gedenkstätte Hinzert befindlichen Land- und Forstwirtschaftsweg. Bei der Untersuchung des Brandschuttes konnten unter anderem Metallteile sowie Rückstände von verarbeitetem Holz festgestellt werden. Die Tat dürfte sich in der Zeit vom 12.11.2024 bis zum 26.11.2024 ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

