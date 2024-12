POL-PDTR: Neue Telefonnummern für die Polizei Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots) - Zu drei Wohnungseinbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser kam es am Samstag, den 30.11.2024 zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Straße "Am Breitenweg". Entwendet wurde in den drei Fällen jeweils Bargeld und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. ...

mehr