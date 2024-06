Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Glasscheiben an Bushaltestellenunterständen beschädigt

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstagmorgen (25.06.2024) stellten die Einsatzkräfte der Polizei Hessisch Oldendorf sowohl in der Langen Straße als auch am Alberbach in Hessisch Oldendorf zerstörte Glasscheiben an den dortigen Bushaltestellenunterständen fest.

Der Tatzeitraum der Sachbeschädigungen liegt zwischen Montag (24.06.2024, 20 Uhr) und Dienstag (25.06.2024, 08:15 Uhr).

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Hessisch Oldendorf unter der Rufnummer 05152 698720 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell