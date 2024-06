Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Donnerstag (20.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr nach jetzigen Erkenntnissen beim Vorbeifahren gegen den geparkten Renault Kangoo eines 56 Jahre alten Mannes aus Hehlen. Der Renault wurde auf der gesamten Länge der Beifahrerseite beschädigt. Als Unfallörtlichkeit kommen die Sandstraße in Hameln, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, und die Harzstraße in Zersen, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, in Betracht. Der Unfallverursacher muss sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, welche Angaben zur Unfallörtlichkeit und dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Diese werden geben, sich telefonisch mit der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell