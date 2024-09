Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Bundesweiter Warntag am 12. September 2024 auch im Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Am Donnerstag, 12. September, um elf Uhr, findet erneut der bundesweite Warntag statt: Auch im Rheingau-Taunus-Kreis werden die Sirenen in den Städten und Gemeinden ausgelöst. Außerdem wird bundesweit zentral über das Modulare Warnsystem ein Warntext an alle angeschlossenen Radio- und Fernsehsender ausgegeben. Zusätzlich ertönt über Cell Broadcast auf allen Smartphones ein lauter Warnton, dafür muss keine eigene App installiert sein.

Die Sirenen werden um 11 Uhr das Signal "Warnung der Bevölkerung" (durchgehender auf- und abschwellender Ton) abgeben. Aus technischen Gründen wird in Heidenrod, Hünstetten und Kiedrich alternativ der Sirenenton "Alarmierung der Feuerwehr" (dreimal zwölf Sekunden Dauerton) zu hören sein.

Die Entwarnung ist für 11:45 Uhr vorgesehen. Der Zeitplan ist bundesweit einheitlich vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorgegeben. Die Sirenen in Heidenrod, Hünstetten und Kiedrich geben keine Entwarnung.

Ziel des Warntags ist es, die Menschen in Deutschland über die Bedeutung der Warnung zu informieren und dafür zu sensibilisieren. Außerdem können Bund, Länder, Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden dadurch in dieser gemeinsamen Übung ihre Warnmittel testen und auf Funktion sowie mögliche Schwachstellen prüfen.

"Nutzen auch Sie den Warntag, um sicherzustellen, dass Sie die Warnsignale hören, wissen, was Sie bedeuten und wie Sie im Ernstfall handeln müssten", appelliert Kreisbrandinspektor Christian Rossel an die Bevölkerung. "Ganz wichtig: Wählen Sie bei Alarm niemals die Notrufe 110 oder 112, um nach weiteren Informationen zu fragen. Halten Sie die Leitung frei für echte Notfälle, schalten Sie das Radio ein und warten Sie auf weitere Vorgaben von offiziellen Stellen", so Rossel abschließend.

Wer keine Warnung via Cell Broadcast erhält, sollte die Einstellungen seines Smartphones überprüfen. Je nach Endgerät findet man die Aktivierung für Notfallbenachrichtigung in den Einstellungen.

Der Warnmittelmix sorgt dafür, dass die Warnung möglichst viele Menschen erreicht. Je größer die Bandbreite an Warnmitteln ist, desto größer ist auch der Teil der Bevölkerung, der erreicht wird. Und desto sicherer ist das gesamte Warnsystem. Pünktlich zum Warntag wird der Rheingau-Taunus-Kreis auch einen Whatsapp-Channel für die Bevölkerungsinformation starten. Hierzu erfolgt eine separate Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Wichtig für die Bevölkerung ist, dass im Ernstfall die Anweisungen der warnenden Behörden befolgt werden. Weitere Informationen folgen über die Presse oder offizielle Social-Media-Kanäle.

Weitere Informationen unter: www.warnung-der-bevoelkerung.de und www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell