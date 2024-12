Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Angemeldete Kundgebung Thema "Aktuelle humanitäre Situation in Syrien"

Trier, Porta Nigra (ots)

Am Sonntag, 08.12.24, fand vor der Porta- Nigra eine Kundgebung zum Thema "Aktuelle humanitäre Situation in Syrien" statt. Die Kundgebung war von 13:00- 15:00 Uhr angemeldet. Der Veranstalter rechnete im Vorfeld mit ca. 200 Teilnehmern. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Syrien fand die Kundgebung auch überregional Interesse und es waren in der Spitze bis zu 500 Teilnehmer auf dem Porta- Nigra- Platz. Die Kundgebung wurde durch polizeiliche Einsatzkräfte begleitet und verlief in Zusammenarbeit mit den Ordnern und dem Versammlungsleiter störungsfrei. Nach Beendigung der Kundgebung durch den Versammlungsleiter kam es zu einem Autokorso in der Stadt und gegen 15:40 Uhr zu einer weiteren Spontanversammlung mit ca. 150 Teilnehmern vor der Porta- Nigra. Thema war ebenfalls die aktuelle Lage in Syrien. Sowohl der Autokorso als auch die Spontanversammlung wurden polizeilich begleitet. Es kam zu keinen Störungen oder Verkehrsbehinderungen. Die Spontanversammlung wurde gegen 16:15 Uhr durch den Leiter absprachegemäß beendet.

