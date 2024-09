Polizei Paderborn

POL-PB: Überfall auf junge Frau - Polizei bei Fahndung erfolgreich

Paderborn (ots)

(mb) Ein Überfall auf eine junge Frau am Sonntagmorgen endete noch am Sonntag mit der Festnahme des flüchtigen Tatverdächtigen und einem Haftbefehl.

Eine 22-jährige Frau war gegen 07.00 Uhr in der Marienstraße stadteinwärts unterwegs. Am Marienplatz wurde sie kurz von einem fremden Mann angesprochen. Die Frau ging weiter. Der unbekannte Mann folgte ihr mit einem Fahrrad und sprach sie erneut an. Am Rathausplatz flüchtete die Frau in den Eingang eines Lokals und der Radfahrer entfernte sich. Dann ging die 22-Jährige weiter über den Kamp zur Kasseler Straße. Plötzlich war der Fremde wieder hinter ihr, jetzt ohne Fahrrad. Er lief ihr nach und sprach die Frau erneut an. In Höhe des Krummer Ellenbogen holte er die 22-Jährige ein und versuchte sie festzuhalten. Die Frau rief um Hilfe und setzte sich zur Wehr. Sie schlug mit ihrer Handtasche in Richtung des Täters. Dieser ergriff die Handtasche und ließ dann von der Frau ab. Er flüchtete mit der Tasche, als sich ein Mann aus Richtung Liboriberg/Busdorfwall näherte. Der Mann half der 22-Jährigen beim Notruf. Eine Autofahrerin gab ihr gegenüber an, den Überfall beobachtet zu haben. Zwei Anwohner hatten die Hilferufe gehört und waren auch nach draußen gekommen, um zu helfen.

Im Zuge der Fahndung nach dem Täter entdeckte eine Zivilstreife einen Mann, auf den die markante Beschreibung zutraf. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht auf einem Hinterhof. Die Polizisten kletterten über einen Zaun und Mülltonnen auf ein Garagendach und konnten den Flüchtenden so noch im Hinterhof stellen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Schmuck und Kosmetika, Beute aus der Handtasche des Opfers.

Der aus Guinea stammende 24-jährige Tatverdächtige stand unter Alkoholeinwirkung. Gegen ihn laufen bereits weitere Strafverfahren. Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde noch am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und der 24-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen. Insbesondere die Autofahrerin und der helfende Mann werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell