POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Lichtenau (ots) - CK)- Am frühen Samstagmorgen (31.08., 03.15 Uhr) wurde ein 19- jähriger Mann bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lichtenau, Meilensteinweg, sehr schwer verletzt. Kurze Zeit später starb er in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Verursacher flüchtete. Nach bisherigem ...

