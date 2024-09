Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Unfallfahrer hat sich gestellt - Ermittlungen nach tödlichem Unfall dauern an

Lichtenau (ots)

(mb) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf dem Meilensteinweg am frühen Samstagmorgen (31.08.2024) ist der mutmaßlich beteiligte Autofahrer dingfest.

Der 25-Jährige hatte sich wie berichtet am Samstagmorgen selbst bei der Polizei gemeldet und seine Beteiligung an einem Verkehrsunfall eingeräumt. Die sofort eingeleitete Spurensicherung hat die Beteiligung an dem Verkehrsunfall bestätigt. Das Unfallfahrzeug ist beschlagnahmt und soll von Sachverständigen untersucht werden. Zudem hat die Staatsanwaltschaft neben einer Obduktion des Verstorbenen 19-Jährigen weitere Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Derzeit laufen noch Vernehmungen und Spurenauswertungen durch die Polizei. Der Autofahrer lässt sich von einem Rechtsanwalt vertreten.

Nach dem Zeugenaufruf der Polizei haben sich keine weiteren Augenzeugen gemeldet.

Erstmeldung der Polizei Paderborn: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5854603

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell