Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person - Zeugen/ Unfallverursacher gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 09.12.2024, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarstraße in Idar-Oberstein, OT Algenrodt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, lediglich bekannt ein blauer Kombi, fuhr von der B41 kommend in Richtung Algenrodt und kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die entgegengesetzte Fahrspur. Der Geschädigte musste dadurch ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dieser verletzte sich durch Prellmarken des Sicherheitsgurtes leicht an der Schulter. Der Unfallverursache setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 0651/98344750 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell