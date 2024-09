POL-W: W Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots) - Am späten Sonntagabend, 01.09.2024 gegen 23:35, kam ein Audi auf der Straße Höhne in Höhe der Concordienstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Zuvor beobachtete eine Streifenwagenbesatzung wie der 23-Jährige mit seinem Audi A6 Avant mit überhöhter Geschwindigkeit von der Bachstraße nach rechts auf die Straße Höhne einbog. In der Folge setzte der Audi die Fahrt in Richtung ...

