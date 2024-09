Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall eines Audi-Fahrers in Barmen

Wuppertal (ots)

Am späten Sonntagabend, 01.09.2024 gegen 23:35, kam ein Audi auf der Straße Höhne in Höhe der Concordienstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Zuvor beobachtete eine Streifenwagenbesatzung wie der 23-Jährige mit seinem Audi A6 Avant mit überhöhter Geschwindigkeit von der Bachstraße nach rechts auf die Straße Höhne einbog. In der Folge setzte der Audi die Fahrt in Richtung Alter Markt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die eingesetzten Beamten folgten dem Fahrzeug und schalteten dazu das Blaulicht samt Martinshorn an. Als der Fahrer von der Höhne nach rechts in die Concordienstraße einbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei erlitt er leichte Verletzungen Der Führerschein des Wuppertalers wurde beschlagnahmt, da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. (ar)

