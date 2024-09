Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach dem 86-jährigen Wolfgang K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Seit gestern (01.09.2024) wird der 86-jährige Wolfgang K. aus Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in Wuppertal-Uellendahl-Katernberg gesehen. Der Vermisste ist circa 175 cm groß, hat einen kurzen, grauen Haarkranz, blaue Augen und eine Kuhle an der rechten Stirnseite. Wolfgang K. ist auf dem rechten Auge blind. Er ist bekleidet mit einem blauen, kurzärmeligen Oberteil, mit weißem, dezentem Muster, einer schwarzen Trainingshose sowie schwarzen Turnschuhen. Wolfgang K. ist dement und muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden. (an)

