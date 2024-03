Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht - Raub in der Innenstadt

Braunschweig (ots)

Wilhelmsgarten, Braunschweig

24.03.2024, 00:20 Uhr

Unbekannte rauben jungen Mann aus

Samstag auf Sonntag befand ein 23 - jähriger vor einem Schnellimbiss am Steinweg / Bohlweg. Dort setzte er sich vor den Eingang, um einen Fremdkörper aus seinem Auge zu entfernen. Zwei unbekannte Männer suchten das Gespräch mit dem 23-Jährigen und boten ihm an, seine Augen mit Wasser auszuspülen. Hierzu halfen sie ihm auf und gingen gemeinsam in Richtung Wilhelmsgarten. Plötzlich sprühte einer der unbekannten Täter dem 23- Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Am Boden liegend wurde er von den Männern noch getreten. Anschließend entwendeten ihm die Täter seine Bauchtasche und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der Braunschweiger wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Klinikum verbracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach den unbekannten Tätern und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell