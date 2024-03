Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Wasserwerker festgenommen

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 15.03.2024, 12:30 Uhr

Polizei ergreift Trickdiebe auf frischer Tat

In den Mittagsstunden des vergangenen Freitags meldete sich eine 54-jährige Braunschweigerin bei der Polizei und teilte mit, dass sie zwei Männer beobachtet habe, die sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und anschließend zu der Wohnung einer Seniorin verschafft haben.

Sofort wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Nach dem Eintreffen der Beamten versuchten die beiden Männer zu fliehen, als sie das Klingeln an der Wohnungstür hörten. Eine Flucht durch die Fenster der Wohnung konnte verhindert und beide Männer in der Wohnung der 88-jährigen Seniorin festgenommen werden. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer unter dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen in die Wohnung gelangten. Weiter wurden bei Durchsuchungen der Männer und ihres Fahrzeugs Bargeld, Schmuck, Funkgeräte und Betäubungsmittel gefunden. Ein Teil des Schmucks ließ sich der 88-Jährigen zuordnen. Die Männer im Alter von 31 und 32 Jahren aus Bremen wurden einer Dienststelle zugeführt. Ihr Fahrzeug und die, bei der Durchsuchung festgestellten, Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer, die einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Folgetag aus den Maßnahmen entlassen. Dennoch erwarten sie nun mehrere Strafverfahren.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig auch die Hilfe von der Bevölkerung ist. Nur dem Anruf der aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass dieser polizeiliche Erfolg möglich war und zur Festnahme zweier Täter führte.

