Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Brand in Einfamilienhaus

Am Donnerstag war ein Haus nach einem Brand in Börtlingen nicht mehr bewohnbar.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Suifenstraße aus. Dort brach im Keller eines Einfamilienhauses Feuer aus. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Börtlingen, Adelberg und Göppingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 48 Personen im Einsatz. Gegen 20 Uhr war das Feuer im Keller gelöscht. Da sich der Rauch im gesamten Gebäude verteilte war das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einer Küchenzeile für den Brand ursächlich gewesen sein. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

