Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Mit Sommerreifen unterwegs

Am frühen Freitagmorgen verlor eine 27-Jährige auf der A8 bei Nellingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Ulm (ots)

Um 2 Uhr war die 27-Jährige mit ihrem Mercedes auf der A8 in Richtung München unterwegs. Dass die Straße mit Schnee überzogen war, wurde ihr mit Sommerreifen wohl zum Verhängnis. Die Frau verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte sie in die Leitplanken. Die Fahrerin sowie ihre 32-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie an der Unfallstelle. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Mercedes. Die Polizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wir auf auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Glatte Straßen erkennt man oft erst sehr spät. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen. Denn bei Glätte ist der Bremsweg um ein Vielfaches länger. Gerade deshalb ist es wichtig die richtigen Reifen montiert zu haben. Winterreifen oder M+S-Reifen (sog. Matsch- und Schneereifen) sorgen schon bei niedrigen Plusgraden für einen besseren Halt. Sie verdrängen durch ihre weichere Gummimischung Regen, Matsch und Schnee besser. Empfohlen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern. Außerdem sollte der Reifen nicht älter als 6 Jahre sein. Aber auch der beste Reifen hilft nichts, wenn man sich überschätzt und zu schnell auf winterlichen Straßen unterwegs ist. Fahren Sie vorausschauend. Um das Risiko beim Bremsen zu reduzieren, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit verringern und ausreichend Abstand halten. Um ein Ausbrechen oder Rutschen des Wagens zu verhindern, ist bei glatter oder schneebedeckter Fahrbahn ein behutsamer Umgang mit der Bremse wichtig. Wenn es der Verkehr zulässt können Sie mit vorsichtigen Bremsversuchen feststellen, wie griffig die Oberfläche ist.

