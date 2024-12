Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger festgenommen

Tann (Rhön). Im Birkenweg versuchte ein Unbekannter am Donnerstagmorgen (12.12.) die Tür eines auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses geparkten Pkws zu öffnen. Als eine Zeugin den Mann bemerkte, flüchtete dieser zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Beamte der Polizei in Hilders einen Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Hilders begründen und ihn am gleichen Abend auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hilders festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen und muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Pkw verantworten.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Zwischen Dienstagmittag (10.12.), 14 Uhr, und Mittwochnachmittag (11.12.), 17 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "An der Richthalle" das vordere amtliche Kennzeichen GN-HR 21 von einem Pkw, der in einem Parkhaus abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Justus-Liebig-Straße stahlen Unbekannte am Montag (09.12.), zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, eine Tasche, in der sich Arbeitskleidung, ein Kopfhörer und ein Goldring im Gesamtwert von rund 300 Euro befand, aus einem unverschlossenen Pkw. Das Auto stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Künzell. In der Florenbergstraße im Ortsteil Engelhelms brachen Unbekannte am Donnerstag (12.12.), zwischen 7.20 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen über die Haustür ins Gebäude ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Kalbach. In der Erhardstraße im Ortsteil Mittelkalbach brachen Unbekannte zwischen Mittwochmorgen (11.12.) und Donnerstagnachmittag (12.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck im Wert von rund 400 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

