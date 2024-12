Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal. Eine 74-jährige Frau war am Donnerstag (12.12.), gegen 13.35 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Ulsterstraße einkaufen. Während des Einkaufs stellte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Das nutzten Langfinger aus, um die Geldbörse in einem unbeobachteten Moment aus der Tasche zu stehlen.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

