POL-MA: L597/Schwetzingen/Friedrichsfeld: Linienbus stößt frontal mit PKW zusammen

L597/Schwetzingen/Friedrichsfeld (ots)

Am Montag gegen 12:15 Uhr geriet ein Linienbus auf der Friedrichsfelder Landstraße (L597) aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er auf Höhe der Einmündung "Eichhörnchenweg" frontal mit einer 62-jährigen Mercedes-Fahrerin. Der Mercedes wurde nach dem Unfall in den Grünstreifen geschleudert. Die 52-jährige Busfahrerin sowie die Insassin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die L597 in beide Richtungen bis kurz vor 14 Uhr vollgesperrt.

