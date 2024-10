POL-MA: Heidelberg: Kind wird von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 19:15 Uhr bog ein Opel von der Zeppelinstraße nach links in die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg ein. Beim Schienenübergang kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr ein Andreaskreuz um. Anschließend halfen Passanten das Auto wieder auf die Straße zu schieben. Im Anschluss daran fuhr das Auto in Richtung Luzenberg ...

