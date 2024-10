Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Andreaskreuz umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr bog ein Opel von der Zeppelinstraße nach links in die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg ein. Beim Schienenübergang kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr ein Andreaskreuz um. Anschließend halfen Passanten das Auto wieder auf die Straße zu schieben. Im Anschluss daran fuhr das Auto in Richtung Luzenberg davon. Da sich die Passanten bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, liegt der Polizei noch keine Beschreibung des Fahrers bzw. der Fahrerin vor. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Opel Corsa gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden. Insbesondere werden die Passanten gesucht, welche das Auto wieder auf die Straße schoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell