Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Spektakulärer Diebstahl eines Bäckereifahrzeugs - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag wurde kurz vor 08:30 Uhr über Notruf der Polizei gemeldet, dass ein Bäckereifahrzeug am Kreisverkehr der Neulandstraße und Gutenbergstraße Ladung verloren habe. Nun lägen die Backwaren verstreut auf der Fahrbahn. Als eine Streife des Polizeireviers Sinsheim dies genauer in Augenschein nehmen wollte, ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Es wurde bekannt, dass nur wenige Minuten zuvor in der Neulandstraße ein Bäckereifahrzeug gestohlen wurde. Dessen Fahrer teilte der Polizei am Tatort mit, dass er Waren in die dortige Filiale ausgeliefert habe. Den Schlüssel zum Fahrzeug hatte er stecken lassen. Seine Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter, der das Fahrzeug startete und davonfuhr. Dabei hatte der Dieb nicht bemerkt, dass im Laderaum noch der Beifahrer zugange war. Jener konnte sich erst nach einiger Zeit durch einen Sprung aus dem kurzzeitig in der Jahnstraße anhaltenden Fahrzeug retten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das gestohlene Fahrzeug im Burghäldeweg auf Höhe der Hausnummer 21 aufgefunden werden. Ein Teil der Ladung war bei der Flucht des Täters aus dem Lieferwagen herausgefallen. Neben den unbrauchbaren Backwaren erlitt die Bäckerei einen weiteren Schaden, da sich im Fahrzeug auch Tageseinnahmen befanden. Die Gesamtschadenshöhe wird mit mehreren tausend Euro beziffert.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 50-55 Jahre alt und 185 cm groß beschrieben. Er hatte eine normale Statur, graue bzw. weiße Haare und einen grauen 3-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung, eine Kapuze und Einweghandschuhe. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem westeuropäischen Phänotyp. Das Polizeirevier Sinsheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Dabei geht es insbesondere um den Diebstahl des Fahrzeugs vor der Bäckerei, die Fahrt von der Neulandstraße zum Burghäldeweg und die anschließende weitere Flucht des Täters mit dem Geld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell