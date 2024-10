Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß an der Autobahnauffahrt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 ereignete sich auf der L536 ein Unfall. Der 39-jährige Fahrer eines BMW fuhr auf der L536 von Schriesheim in Richtung Ladenburg. Ersten Ermittlungen zur Folge wollte er nach links auf die Autobahnzufahrt der BAB 5 abbiegen. Hierbei übersah der Mann ein entgegenkommendes Auto. Sein BMW kollidierte frontal mit dem Toyota einer 47-Jährigen, welche auf der L536 in Fahrtrichtung Schriesheim unterwegs war. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Überprüfung wurden sie und der Unfallverursacher in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Ladenburg.

