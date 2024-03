Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Von Lastwagen erfasst

54-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (7.3.) ereignete sich gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Tiergartenstraße, bei dem eine 54-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Aktuellen Ermittlungen zufolge stand der Lastwagen an einer roten Ampel und wollte nach rechts in die Hunsrückstraße abbiegen. Als die Ampel grün zeigte, bog der Lastwagenfahrer ab und erfasste hierbei die Radfahrerin, die weiter geradeaus fahren wollte. Die 54-jährige Frau erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfallhergangs, wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Tiergartenstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

