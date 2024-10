POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer fährt auf Auto auf

Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen fuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der Eppelheimer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Eine 65-jährige Frau war in die gleiche Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg mit ihrem E-Bike unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zur Folge signalisierte die Dame ihr Abbiegevorhaben nicht und bog gegen 11 Uhr unvermittelt nach links ab. Dadurch kam es zur Kollision mit dem ...

mehr