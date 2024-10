Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Abbiegeunfall zwischen Fahrrad und Auto

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen fuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der Eppelheimer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Eine 65-jährige Frau war in die gleiche Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg mit ihrem E-Bike unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zur Folge signalisierte die Dame ihr Abbiegevorhaben nicht und bog gegen 11 Uhr unvermittelt nach links ab. Dadurch kam es zur Kollision mit dem BMW. Die Frau verletzte sich aufgrund des Unfalls leicht. Sie wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 500 Euro.

