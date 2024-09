POL-S: 33-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend (05.09.2024) eine Frau an der Nobelstraße und eine in einem Bus der Linie 43 sexuell belästigt. In einem Büro an der Nobelstraße bemerkte eine 40 Jahre alte Frau gegen 18.00 Uhr einen unbekannten Mann im Eingangsbereich, der das Gebäude wieder verließ und wegging. Etwa 15 Minuten später betrat der Unbekannte erneut das Büro und masturbierte ...

mehr