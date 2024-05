Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung

Lahr (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Straße "Werderplatz" haben die Beamten des Polizeireviers Lahr ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen fünf Personen bereits zuvor in einer Eisdiele in Streit geraten sein. Gegen 20:15 Uhr trafen sich die Beteiligten offenbar zufällig wieder am Werderplatz und es kam zu erneuten Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf attackierten die vier mutmaßlichen Täter einen 37-jährigen Mann. In der Folge wurde einer der Beschuldigten wohl mit einer Metallstange geschlagen und dadurch verletzt. Er musste in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter sehen nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. /ng

