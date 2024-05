POL-OG: Bühl, Vimbuch - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Neuried, K5339 (ots) - Ein älterer Fahrradfahrer hat sich am späten Dienstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Opel-Lenker schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden. Der 88-Jährige befuhr mit seinem Herrenrad einen Wirtschaftsweg entlang der K5339 in Richtung Schutterzell und wollte kurz vor 17:30 Uhr die Kreisstraße queren. ...

