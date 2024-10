LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Am 18. Oktober, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen an die Wohnungstür einer 84-Jährigen in der Straße "Mittelweg". Die Unbekannten gaben sich als Handwerkernotdienst aus, woraufhin die 84-Jährige die beiden Männer in ihre Wohnung lies. Einer der Unbekannten lenkte die Seniorin geschickt ab, während der Andere Schmuck und Bargeld im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Die ...

