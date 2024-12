Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Gedenktafel - Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Gedenktafel

Schotten. Zwischen Donnerstagmittag (05.12.) und Mittwochmittag (11.12.) stahlen Unbekannte von einem Friedhof in Betzenrod eine Gedenktafel in der Große von 80 cm x 100 cm. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchtrennten die unbekannten Täter zuvor die vier Bolzen, mit denen die Tafel an der Wand fixiert war. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Alsfeld. Ein Ferienhaus in der Eichendorffstraße wurde zwischen Montag (02.12.) und Donnerstag (05.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Langfinger durch Aufhebeln einer Gartentür im rückwärtigen Bereich Zutritt zum Grundstück. Anschließend versuchten sie eine Tür des Objekts aufzubrechen, was jedoch aus unbekannten Gründen misslang. Ohne Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. An den beiden Türen entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

