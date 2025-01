Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Randalierer im Zug

Am Donnerstag soll ein 49-Jähriger im Zug bei Geislingen mehrere Passanten bespuckt haben.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr befanden sich zahlreiche Personen im Zug von Göppingen nach Geislingen. Ein angetrunkener 49-Jähriger soll kurz vor Eislingen eine Frau angepöbelt und ihr die Mütze vom Kopf gerissen haben. Ein 18-Jähriger forderte den Störer auf, die Frau in Ruhe zu unterlassen. Der Störer pöbelte jedoch weiter gegen Fahrgäste. Nachdem die Frau in Eislingen ausgestiegen war, kam es wohl auch zu Beleidigungen. Laut Angaben weiterer Jugendlichen sollen diese vom 49-Jährigen wohl auch bespuckt worden sein. Im weiteren Verlauf begann der Mann im Zug zu randalieren, indem er gegen Scheiben und Mobiliar schlug. Sachschäden entstanden wohl nicht. Die Polizei Geislingen nahm den Mann kurz darauf am Bahnhof in Geislingen vorläufig fest. Dabei verhielt er sich aggressiv und beleidigte die Beamten fortlaufend auf dem Bahnhofsvorplatz. Erst als ihm der Gewahrsam angedroht wurde zeigte er sich wieder ruhig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Geislingen ermittelt nun gegen den Mann und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere die Frau, die in Eislingen den Zug verließ, wird gebeten sich unter Tel. 07331/93270 bei der Polizei zu melden.

++++0007905

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell