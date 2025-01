Ulm (ots) - Um 5.45 Uhr war ein Busfahrer zwischen Reute und Grodt auf der L 283 unterwegs. Während der Fahrt stellte er Flammen aus dem Motorraum fest. Er hielt an und brachte sich mit den beiden Fahrgästen in Sicherheit. Kurz darauf stand der Linienbus in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den ...

mehr