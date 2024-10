Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Unbekannte legen Giftköder im Garten aus - Hund zeigt Vergiftungsanzeichen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.10.2024:

Schwalmstadt

Unbekannte legen Giftköder im Garten aus - Hund zeigt Vergiftungsanzeichen

Tatzeit: Freitag, 04.10.2024 bis Samstag, 05.10.2024

Unbekannte legen Giftköder in einem Gartengrundstück aus. Hund muss in Tierklinik behandelt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter gezielt vergiftete Tierköder in einem Garten an der Warthe-Weichsel-Straße in Schwalmstadt-Trutzhain ausgelegt haben. Der Labrador-Retriever einer 33-jährigen Hundehalterin hatte daraufhin offensichtlich die Giftköder gefressen, woraufhin der Hund eindeutige Vergiftungssymptome aufwies und in einer Tierklinik behandelt werden musste.

Bereits im Mai dieses Jahres ereignete sich an derselben Tatörtlichkeit ein gleichgelagerter Fall, wobei hier jedoch die Giftköder rechtzeitig im Vorfeld aufgefunden wurden und somit kein Tier zu Schaden kam.

Bei dem beigefügten Lichtbild handelt es sich um einen aufgefundenen Giftköder aus dem Monat Mai. Hierbei ist deutlich die eingebrachte blaue Substanz in dem vermeintlichen Wurststück zu erkennen.

Bei dem erneuten Fall, gab es im Rahmen der Untersuchung des Hundes eindeutige Hinweise auf eine blaue Substanz als mögliche Vergiftungsursache.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt sowie der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell