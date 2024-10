POL-HR: Spangenberg - Pavillon eines Verkaufswagens brennt- Ermittlungen wegen Brandstiftung

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.10.2024: Schrecksbach Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Schmuck Tatzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 02.10.2024, 17:40 Uhr Unbekannte Täter sind in eine Wohnung an der Straße "Zum Igelsrod" in Schrecksbach eingedrungen und haben Schmuck entwendet. Die unbekannten ...

