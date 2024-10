POL-HR: Schrecksbach - Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Schmuck

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.10.2024: Schwalmstadt Die Polizeistation in Schwalmstadt bietet am Dienstag, den 15.10.2024, wieder kostenlose Fahrradcodierungen an. Zu diesem Aktionstag lädt der "Schutzmann vor Ort", Polizeihauptkommissar Klement, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein. Die Codierung wird im Fahrradgeschäft Stehl´s Bike Company in der Ernst-Ihle-Straße 7 ...

