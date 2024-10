POL-HR: Codierungsaktion für Fahrradbesitzer

Polizei Homberg

02.10.2024:

Schwalmstadt

Die Polizeistation in Schwalmstadt bietet am Dienstag, den 15.10.2024, wieder kostenlose Fahrradcodierungen an. Zu diesem Aktionstag lädt der "Schutzmann vor Ort", Polizeihauptkommissar Klement, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein. Die Codierung wird im Fahrradgeschäft Stehl´s Bike Company in der Ernst-Ihle-Straße 7 in Schwalmstadt Ziegenhain stattfinden.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingestanzt. Im Falle eines Diebstahls liefert der Code der Polizei wertvolle Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige telefonische Terminvergabe erforderlich. Ohne Anmeldung kann es zu erheblichen Wartezeiten kommen. Termine werden werktags von 07:00 - 15:30 h unter der Telefonnummer 06691/94332 vergeben.

Folgendes ist für die Codierung zu beachten:

- Vorherige Anmeldung - Bitte pünktlich zum Termin erscheinen - Personalausweis mitbringen - Eigentumsnachweis/Rechnung des jeweiligen Fahrrades ist mitzubringen - E-Bike-Besitzer werden gebeten den Schlüssel zum Entfernen des Akkus mitzuführen - Carbon- und Holzrahmen können nicht codiert werden

