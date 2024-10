Polizei Homberg

POL-HR: Täter zapfen Diesel von Baumaschine ab

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.10.2024:

Wabern

Tatzeit: Freitag, den 27.09.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 07:10 Uhr

Aus einem Bagger, in Waberner Ortsteil Harle, haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Baumaschine am Freitagmittag gegen 14 Uhr zuletzt benutzt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einer Wiese am Ufer der Schalm in der Nähe der Straße "Harler Mühle". Am Montagmorgen haben Bauarbeiter den entleerten Kraftstofftank festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der verschlossene Tankdeckel mit einem unbekannten Hilfsmittel geöffnet. Im Anschluss zapften die Unbekannten den gesamten Kraftstoff aus dem Tank. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell