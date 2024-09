Polizei Homberg

POL-HR: Täter brechen Kellerräume in Mehrfamilienhaus auf

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, den 27.09.24, 20:00 Uhr bis Samstag, 28.09.24, 09:00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen Unbekannte in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Harthberg" in Schwalmstadt ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Unbekannten das Mehrfamilienhaus und begaben sich in das Kellergeschloss. Dort brachen sie die einzelnen Vorhängeschlösser der gesicherten Kellerabteile des Gemeinschaftskellers auf und durchsuchten in Innenräume nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Unbekannten eine Videospielesammlung, ein Navigationssystem und ein Messer. An den Schlössern entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Über die Höhe des erlangten Diebesgutes kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell